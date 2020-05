Santos prorroga isolamento e aguarda liberação de autoridades para voltar

Amazonas conta seus mortos em meio a uma crise política perigosa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos informou na noite desta quinta-feira (30) que prorrogou o isolamento social dos jogadores, comissão técnica e funcionários que têm as férias antecipadas terminando hoje (30). Não há data prevista para retorno.

O clube concedeu férias coletivas primeiramente até o dia 20, depois estendeu por mais dez dias. O Santos agora aguarda posicionamento e liberação das autoridades de saúde estaduais para poder voltar aos treinamentos.

CBF e federações vêm se reunindo nos últimos dias, mas ainda não há data para o retorno dos campeonatos que estão parados desde o dia 16 de março devido à pandemia do novo coronavírus.

Confira a nota oficial divulgada pelo Santos:

"O Santos FC informa que atletas, membros de comissões técnicas, funcionários e colaboradores do Clube permanecerão em isolamento social após o término do período de férias, que se encerra nesta quinta-feira (30).

O Clube entende que é necessário aguardar o posicionamento e liberação das autoridades de saúde e do Governo do Estado de São Paulo para que, em seguida, clubes e federações possam pensar no retorno do futebol no país."