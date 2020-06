Santos prepara volta aos treinos e tem atenção especial com Jesualdo

CPI da Saúde parou, mas já abriu a Caixa de Pandora e revelou seus demônios

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos já desenvolve um protocolo sanitário para a retomada de seus treinos, que estarão liberados a partir de 1º de julho, conforme anunciado pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), nesta quarta-feira (17).

A equipe alvinegra se programou para aplicar testes em todos os jogadores e demais empregados. "Todos os funcionários serão testados, não adianta testar só atletas. Repetiremos a sorologia uma vez por semana", disse o médico Ricardo Galotti, coordenador do departamento médico do Santos.

Além disso, o clube vai ter um cuidado especial com o técnico Jesualdo Ferreira, que aos 74 anos de idade está no grupo de risco para a Covid-19.

Dois dias antes do retorno aos treinamentos, será feita a desinfecção do CT Rei Pelé. Na retomada, quem apresentar febre ou outros sintomas relacionados ao novo coronavírus será afastado e terá de cumprir a quarentena. Nesta primeira fase, o refeitório não estará liberado para os atletas. Para evitar o contágio, os jogadores deverão ser separados em grupos, e o vestiário ficará fechado.

Em relação ao técnico, o Santos sempre manteve contato com Jesualdo durante a pausa. O português será acompanhado de perto pelo departamento médico. Nestes últimos meses, ele permaneceu no Brasil, enquanto o auxiliar Antônio Oliveira esteve na Europa e retornou ao país nesta semana.

Apesar do aval do governo estadual para a volta aos treinos, ainda não há, no momento, uma data para o recomeço do Campeonato Paulista, paralisado desde o dia 16 de março diante da pandemia de Covid-19.