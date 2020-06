Santos negocia para pagar dívida com Robinho, que estuda futuro na Turquia

A Operação Apneia, do MPE, e o direito da sociedade respirar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo em crise financeira, o Santos negocia para pagar uma dívida de R$ 3 milhões com Robinho. O clube tem esse débito referente aos salários e direitos de imagem atrasados da passagem do jogador pela Vila Belmiro. Paralelamente, o Alvinegro praiano deixa claro o sonho de repatriar o veterano no mercado da bola.

Robinho tinha contrato com o Basaksehir até o fim deste mês. Com a pandemia do novo coronavírus, o Campeonato Turco foi paralisado e ainda não há uma previsão de retorno. Porém, o jogador já acertou a renovação do vínculo com os turcos ao menos até o término da competição nacional.

"Há uma cláusula de preferência para que o Basaksehir renove o acordo [por mais um ano]. Já a conversa com o Santos para o pagamento da dívida segue tranquilamente, são assuntos distintos [o futuro do jogador e o débito com o Peixe]", explicou Marisa Alija, advogada que cuida da carreira de Robinho.

O atacante 36 anos deixou o Atlético-MG no fim da temporada 2017 para assinar contrato de um ano e meio com o Sivasspor. Depois de 12 meses, o atacante acertou com o Basaksehir, time que brigou pelo título turco nos últimos três anos.