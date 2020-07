Santos ganha sete reforços da base para fechar disputa do Paulista

Sobre o ‘atentado’ ao apresentador da Rede Diário

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos, que enfrenta o Novorizontino neste domingo (26), às 16h, na Arena Corinthians, retornou ao Campeonato Paulista com sete novidades na lista de inscritos para o torneio estadual.

Após perder seis jogadores que figuravam na primeira lista da competição, o time alvinegro inscreveu um grupo de Meninos da Vila para compor o elenco do técnico Jesualdo Ferreira.

São eles o lateral-esquerdo Lucas Sena, 19, o volante Vinicius Balieiro, 21, os meias Lucas Lourenço, 19, e Matheus Moraes, 20, os pontas Alexandre Tam, 21, e Allanzinho, 20, além do centroavante Marcos Leonardo., 17.

Já Everson, Felipe Aguilar, Evandro, Derlis, Eduardo Sasha e Yuri Alberto, inicialmente inscritos, já não fazem mais parte do elenco.

Dos garotos citados, três chamaram atenção de Jesualdo Ferreira durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foram promovidos ao time B após o torneio: Lucas Sena, Lucas Lourenço e Allanzinho.

Já Balieiro e Moraes se destacaram em treinamentos da equipe B e já eram monitorados pelo português.

Completam os novos inscritos o centroavante Marcos Leonardo, uma das maiores promessas dos últimos anos na base do clube, e Alexandre Tam, que chegou a ser relacionado para jogos do profissional por Jorge Sampaoli.

Marcos Leonardo foi titular na Copinha com apenas 16 anos e desde então, em curto espaço de tempo, escalou do time sub-20 para o B e, agora, para o profissional.

Por ora, o grupo de garotos aparece apenas como opção para Jesualdo e não irá compor a equipe que encerra a fase de grupos do Paulista. Quem também não jogará é Sanchez, suspenso por causa da expulsão no recente empate com o Santo André.

Com 16 pontos, o Santos já está classificado ao mata-mata e tem a liderança do Grupo A garantida. O Novorizontino, com a mesma pontuação, mas em terceiro no Grupo B, também entrará em campo apenas para cumprir tabela, já que não poderá classificar nem cair no campeonato.

NOVORIZONTINO

Oliveira; Willean Lepu, Adriano, Bruno Aguiar e Paulinho; Léo Baiano, Adilson Goiano e Vinícius Kiss; Guilherme Queiroz, Cléo Silva e Batista.. T.: Roberto Fonseca

SANTOS

Vladimir; Pará, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Felipe Jonatan; Jobson (Alison), Pituca e Jean Mota (Anderson Ceará); Marinho, Soteldo e Kaio Jorge. T.: Jesualdo Ferreira

Estádio: Itaquerão, em São Paulo (SP)

Horário: 16h deste domingo (26)

Árbitro: Vinicius Furlan

Transmissão: pay-per-view