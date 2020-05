"Sampaoli quis meio time do Santos", alfineta presidente José Carlos Peres

Carlos Almeida é o Coringa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente do Santos, José Carlos Peres voltou a alfinetar o ex-treinador do clube, Jorge Sampaoli, que atualmente comanda o Atlético-MG. Segundo o mandatário alvinegro, o técnico argentino pediu um grande investimento para reforçar o elenco santista antes de deixar o time, mas agora estaria interessado em comprar diversos jogadores da equipe da Vila.

"Não temos nada que falar do Sampaoli tecnicamente. Fez um trabalho ótimo aqui. [...] Agora, no dia que ele saiu do Santos, ele pediu R$ 100 milhões de investimentos para melhorar o elenco, disse que não chegaríamos a lugar nenhum sem isso. O mais estranho é que depois que chegou no Atlético, ele procurou meio time do Santos", declarou Peres em entrevista ao SportSCenter, da ESPN Brasil, nesta seguda-feira (4).

O mandatário santista afirmou, no entanto, que a única proposta oficial que o Santos recebeu do Atlético-MG foi por Soteldo. Peres revelou também que um intermediário representando o clube mineiro o procurou para a contratação de Lucas Veríssimo.

"O que chegou de oficial para o Santos, do Atlético, foi uma proposta pelo Soteldo, mas não estava perto do que a gente quer por ele, já que ele é observado por vários clubes da Europa. E é difícil ter um jogador como ele na América do Sul, com identificação com a torcida, e com capacidade de decidir partidas. Além disso, um intermediário nos procurou para falar sobre o Lucas Veríssimo e apresentou valores que achamos muito baixos", complementou.

Ainda no assunto Lucas Veríssmo, o presidente do Santos pôs panos quentes sobre as polêmicas entre ele o zagueiro, no início da temporada e esclareceu que as partes estão muito próximas de anunciar uma renovação de contrato.

José Carlos Peres também rasgou elogios ao zagueiro santista, a quem classificou como o melhor da posição no mundo.

"Já me acertei com o Lucas Veríssimo quanto à reforma de seu contrato. Ele disse que precisava ser valorizado e está no direito dele. Não entendi como ofensa. Já conversamos, houve um atraso por conta da pandemia. Mas a diretoria está em harmonia com todos os jogadores. [...] O Lucas Veríssimo, para mim, é o melhor zagueiro do mundo. E não falo como santista, mas pensando em mercado, em idade e no potencial do jogador", disse.

RETORNO DO FUTEBOL

O presidente santista também falou sobre a reunião dos dirigentes dos clubes com a Federação Paulista de Futebol (FPF) hoje. O dirigente ressaltou a importância de que o esporte volte apenas com a anuência das autoridades de saúde.

"A reunião de hoje (na FPF) foi de realinhamento. Estamos todos preocupados e diante de um cenário incerto. Nada é garantido. Não tem como colocar uma data enquanto não tivermos um protocolo e um cenário mais razoável. E sem a permissão das autoridades sanitárias, não podemos pensar em voltar o futebol", avaliou.

O dirigente falou sobre a saúde financeira do clube e admitiu que o momento é ruim. Apesar disso, Peres reiterou que os funcionários do clube que ganham menos não terão seus salários alterados.

"A saúde financeira do Santos é ruim, igual a de todos os times. É um efeito dominó. Não estamos recebendo nossas principais receitas porque as fontes também não estão recebendo. Nós pagamos os salários integrais até abril, vamos tentar em maio. Mas uma coisa é certa: os funcionários que recebem até R$ 6 mil não terão seus salários alterados", continuou.