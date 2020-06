Saiba onde ver e os destaques da volta do Campeonato Português

O que muda é a patente, não a patética situação na qual Bolsonaro colocou a Suframa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após quase três meses de paralisação em razão da pandemia de Covid-19, o Campeonato Português volta a campo nesta quarta-feira (3), com a continuação da temporada 2019/2020.

Sem a presença de público e com um protocolo de medidas sanitárias para tentar minimizar as possibilidades de contágio entre os atletas, a competição será retomada a partir da 25ª rodada, com dois jogos nesta quarta.

O Porto, que lidera a liga nacional com 60 pontos, visita o Famalicão, partida que a ESPN Brasil transmite às 17h15 (de Brasília).

Vice-líder com 59 pontos e atual campeão, o Benfica reinicia sua tentativa de conquistar o bicampeonato na quinta-feira (4), contra o Tondela, em Lisboa.

Briga pelo título Com 60 pontos na tabela de classificação, um a mais que o Benfica, o Porto lidera o Campeonato Português e tenta reconquistar o título depois de terminar a temporada 2018/2019 na segunda colocação, justamente atrás do rival.

Porto e Benfica têm monopolizado o futebol do país nos anos 2000. As temporadas 2000/2001 e 2001/2002 foram as únicas que não tiveram como campeãs uma dessas equipes (Boavista e Sporting levantaram a taça, respectivamente).

De lá para cá, o Porto conquistou dez campeonatos, enquanto o Benfica se sagrou campeão em sete oportunidades.

Artilharia O atacante brasileiro Carlos Vinícius, 25, lidera a artilharia do Campeonato Português com 15 gols.

Com passagens pelas categorias de base de Santos e Palmeiras como zagueiro, atuou na Caldense e no Grêmio Anápolis antes de se transferir para o Real Sport Clube, onde foi goleador da segunda divisão portuguesa na temporada 2017/2018, com 19 gols. Ainda passou por Monaco e Napoli antes de chegar ao Benfica.

O português Pizzi, também do Benfica, persegue Carlos Vinícius e ocupa a segunda colocação na lista de artilheiros, com 14 gols na liga.

DESTAQUES BRASILEIROS

Recheado de jogadores brasileiros, o Campeonato Português tem alguns atletas do país que são protagonistas de suas equipes.

No líder Porto, o lateral esquerdo Alex Telles é titular do time e já contribuiu com oito gols e cinco assistências na atual temporada. Ex-Grêmio, Telles é o cobrador de pênaltis oficial da equipe -cinco de seus oito gols foram em cobranças de penalidade.

Além de Carlos Vinícius, o Benfica conta com um capitão brasileiro. Revelado no Avaí, o zagueiro Jardel, 34, foi o encarregado de levantar a taça de campeão na última temporada.

Quem transmite ESPN e Fox Sports transmitem a competição na TV fechada brasileira. A ESPN detinha os direitos de transmissão, que passaram a ser compartilhados após a fusão entre os grupos Disney e Century Fox no Brasil, aprovada pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

As emissoras também dividem os direitos de transmissão do Campeonato Alemão.

Confira os jogos e transmissões da 25ª rodada

Quarta (3)

15h - Portimonense x Gil Vicente

17h15 - Famalicão x Porto, ESPN Brasil

Quinta (4)

15h - Marítimo x Vitória de Setúbal

15h15 - Benfica x Tondela, ESPN Brasil

17h15 - Vitória de Guimarães x Sporting, Fox Sports

Sexta (5)

15h - Santa Clara x Braga

17h15 - Aves x Belenenses

Sábado (6)

17h15 - Boavista x Moreirense

Domingo (7)

17h - Rio Ave x Paços de Ferreira