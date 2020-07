Rússia não paga multa e pode sofrer novas sanções no atletismo

Daniela Assayag e o mundo ‘invisível’ do poder

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os Jogos Olímpicos de Tóquio, no ano que vem, podem não ter atletas russos no atletismo nem mesmo competindo como neutros. Isso porque a Rusaf (Federação Russa de Atletismo) não pagou a primeira parcela da multa aplicada pela World Athletics, de US$ 5 milhões, que venceu na quarta-feira (1º). Os russos tentavam convencer a federação internacional a adiar o pagamento.

A World Athletics havia estipulado essa multa como uma contraprestação para financiar os custos do Conselho de Revisão de Doping, órgão da federação internacional que avalia os atletas russos que se inscrevem para competir como neutros e que acompanha as reformas exigida da Rusaf. Com o calote da multa, a World Athletics anunciou a suspensão dos trabalhos do Conselho.

Em nota, a entidade internacional disse ainda que desistiu da força-tarefa que trabalhava junto com os russos pelas reformas. A situação será rediscutida em reunião do Conselho Executivo, entre 29 e 30 de julho.

A multa de US$ 10 milhões, bastante contestada pela comunidade internacional, foi aplicada em março pela World Athletics como uma segunda chance para os russos, que escaparam da expulsão depois que o novo presidente da Rusaf, Yevgeny Yurchenko, reconheceu as falhas da gestão anterior.

"Reconhecemos que estes são tempos difíceis, mas estamos muito desapontados com a falta de progresso da Rusaf em termos dos requisitos estabelecidos em março. As sérias alegações de violar as regras antidoping resultaram em uma nova administração da Rusaf e tínhamos garantias e esperávamos que a mudança estivesse a caminho", comentou Sebastian Coe, presidente da World Athletics.