Rony, atacante do Palmeiras, é suspenso por quatro meses pela Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Câmara de Resoluções de Litígio da Fifa decidiu nesta segunda-feira (13) punir o atacante Rony, do Palmeiras, em meio a uma ação judicial do Albirex Niigata, do Japão.

O jogador foi suspenso por quatro meses, enquanto o Athletico-PR não poderá registrar jogadores nas próximas duas janelas de transferências. Cabe recurso nas duas situações.

Confirmadas pela reportagem, as informações foram divulgadas inicialmente pelo Globoesporte.com. O jogador ainda terá de ressarcir o clube japonês. O Palmeiras, por sua vez, não será punido financeiramente.

Contratado pelo Palmeiras no começo de 2020, Rony voltou ao Brasil em 2018 para atuar pelo Athletico depois de obter uma liminar na Fifa, fruto de disputa jurídica com o Albirex Niigata, do Japão. O clube japonês entende que teria direito a receber uma multa de cerca de 10 milhões de dólares (R$ 53,4 milhões na cotação atual) pela saída do jogador.

Quando Rony acertou com o Athletico, a entidade máxima do futebol atendeu ao pedido do atacante sobre o contrato com os japoneses ser inconsistente.

Obrigado a liberar o atacante para o futebol brasileiro, o Albirex Niigata entrou com uma ação na Fifa cobrando a multa do Athletico e do próprio atleta pela quebra de contrato.

Os japoneses alegam que estabeleceram contrato até 2019 e que a cláusula para encerrar o compromisso era justamente o pagamento da multa. Athletico e Rony, por outro lado, não reconheceram este contrato e se sustentam com a liberação da Fifa ocorrida em 2018.

Para contratar Rony, destaque do Athletico na temporada passada, o Palmeiras pagou 6 milhões de euros (R$ 36,5 milhões na cotação de hoje), divididos em quatro parcelas anuais de 1,5 milhão de euros (R$ 9,1 milhões). O contrato do atacante tem duração até dezembro de 2024.