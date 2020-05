Ronaldo Jacaré é diagnosticado com coronavírus na véspera do UFC 249

O perigo mora lá fora

Com luta marcada para este sábado (09), no UFC 249, Ronaldo Jacaré testou positivo para o novo coronavírus e está fora da competição. O anúncio foi feito pela emissora ESPN americana e confirmado pela organização do evento.

Segundo o Sistema Globo, ao chegar nos Estados Unidos, Jacaré informou à organização que um familiar foi diagnosticado com a doença. Apesar de não apresentar sintomas, ele foi isolado e em seguida realizou o teste que deu positivo para o vírus.

Ainda de acordo com o site, outros dois companheiros do atleta também foram diagnosticados com Covid-19. Durante a pesagem, Ronaldo Jacaré usou máscara e luvas, além de evitar a aproximação do adversário.

O evento deve acontecer normalmente, em Jacksonville, nos Estados Unidos, mas ocombate contra Uriah Hall foi retirada do card.