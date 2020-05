Roland Garros não será realizado se não puder ter público, diz ministra

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O torneio de Roland Garros, um dos mais importantes do Grand Slam, só será realizado este ano se autoridades sanitárias permitirem a entrada de público, informou no sábado (2) a ministra francesa do Esporte, Roxana Maracineanu. O mesmo vale para a tradicional competição de ciclismo Tour de France.

"Esses eventos exigem espectadores para gerar bilheterias. Eles estão suspensos enquanto não houver autorização para público", explicou a ministra, segundo o portal "UbiTennis".

No momento, eventos esportivos com pelo menos 5.000 pessoas estão expressamente proibidos até setembro na França. No mundo, os torneios oficial de tênis tem previsão de reinício em 13 julho, mas essa data ainda pode ser postergada.

Segundo a ministra, junho ainda é a o cenário ideal para a liberação de competições esportivas na França, mas o país espera pelo pior, com a retomada em setembro ou, possivelmente, apenas no ano que vem.

"Se eventos como Roland Garros e Tour de France não encontrarem novas datas, não será o fim do mundo. É certamente o fim de muitas coisas respaldadas pela renda que geram. Temos que nos reinventar se o ano for perdido", concluiu a ministra.