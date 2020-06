Renê Simões causa polêmica ao defender a volta do futebol para combater violência contra mulher

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

Renê Simões, o ex-técnico da Seleção feminina de futebol, polemizou nesta sexta-feira (26) ao usar o retorno do futebol como uma forma para diminuir a violência doméstica no Brasil.

"Vamos discutir o futebol como fator social para ajudar as pessoas que estão em casa enlouquecendo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros batem nos filhos, estão enlouquecendo. Então se colocar futebol, pode ser que ajude em alguma coisa", disse Simões durante uma entrevista à Rádio Central, de Campinas, em São Paulo.

Ao falar sobre os atletas infectados pelo coronavírus, o ex-técnico disse que os jogadores são "pessoas extremamente saudáveis".

"Nós já tivemos mais de 100 jogadores brasileiros com Covid. Nenhum deles foi internado, nenhum deles foi entubado. No mundo todo, só conheço um caso que fugiu da regra, que foi o Dybala da Juventus que foi testado positivo, 14 dias depois positivo de novo, mais 14 dias positivo de novo, mas resolveu tudo. Eu não tenho um caso de jogador que tenha sido internado, entubado, e porque, porque são pessoas extremamente saudáveis, e esse vírus não é para as pessoas saudáveis, esse vírus quer as pessoas que tenham alguma deficiência, que os jogadores não tem", afirmou Renê.

As declarações de Renê Simões repercutiram e foram criticadas por internautas.