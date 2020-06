Real Madrid vence e assume liderança do Campeonato Espanhol

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Real Madrid assumiu a liderança do Campeonato Espanhol neste domingo (21), após vencer a Real Sociedad fora de casa, por 2 a 1.

A equipe da capital espanhola chegou a 65 pontos, mesmo número do Barcelona, que na sexta (19) empatou com o Sevilla. O Real leva vantagem no confronto direto a oito rodadas do fim da competição.

Sergio Ramos, em cobrança de pênalti sofrido por Vinicius Júnior, abriu o placar para o Real Madrid no início do segundo tempo.

Karim Benzema ampliou logo após a equipe basca contestar muito um gol a seu favor anulado, em chute de fora da área de Januzaj. Para a arbitragem, Mikel Merino, em posição irregular, atrapalhou o goleiro Courtois.

O gol do francês também foi revisado pelo VAR, já que o artilheiro da equipe dominou a bola com o ombro antes de finalizar.

O time da casa ainda descontou com Merino e buscou o empate, mas não conseguiu chegar à igualdade. A Real Sociedad é a sexta colocada, com 47 pontos.

O Barcelona volta a jogar na terça (23), contra o Athletic, às 17h (de Brasília). O Real Madrid retorna ao campo na quarta (24), no mesmo horário, diante do Mallorca.