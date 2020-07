Real Madrid se despede do Campeonato Espanhol com empate e rebaixa Leganés

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÀO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid se despediu do Campeonato Espanhol 2019/2020 com um empate —o primeiro em 11 jogos após a pausa da competição em função da pandemia do novo coronavírus. Pior para o Leganés, que recebeu o já campeão nacional pela 38ª rodada e ficou no 2 a 2.

O resultado fez pouca diferença para o Real, que venceu os 10 jogos anteriores e terminou o Espanhol com 87 pontos. No entanto, foi fundamental e doloroso para o Leganés, que dependia de uma combinação de resultados para evitar o rebaixamento. Não conseguiu.

Com 36 pontos, o time comandado por Javier Aguirre termina o campeonato na 18ª colocação, unindo-se a Mallorca (19º com 33 pontos) e Espanyol (20º, com 25) na lista de times que disputarão a segunda divisão espanhola na próxima temporada. O Celta de Vigo, 17º colocado com 37 pontos, se salvou ao empatar sem gols com o Espanyol.

Agora, o Real Madrid volta a entrar em campo no dia 7 de agosto, quando enfrenta o Manchester City na Inglaterra pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O duelo de ida, no Santiago Bernabéu, terminou com vitória do City por 2 a 1.

Diante de um rival que tinha poucas chances de sobrevivência na elite local, o Real Madrid precisou de pouco tempo para mostrar sua superioridade técnica. Aos 9min, Isco cobrou falta em direção à área e Sergio Ramos subiu para mandar de cabeça para o gol.

Mas o Leganés estava vivo e conseguiu chegar ao empate no primeiro tempo. Aos 46, Jonathan Silva recebeu a inversão na esquerda e cruzou para a área; Bryan Gil apareceu na primeira trave, dominou e bateu por baixo do goleiro Alphone Aréola.

No início do segundo tempo, porém, o Real voltou à frente. Aos 7min, Isco recuperou a bola no meio-campo e lançou para Marco Asensio; o camisa 20 avançou pela direita, ajeitou o corpo e bateu de esquerda, no canto do goleiro Ivan Cuellar, para colocar seu time novamente em vantagem.

O time da casa então passou a pressionar, especialmente com o atacante Roger Assalé. E de tanto pressionar, o empate veio. Aos 33 min, Roque Mesa recebeu a cobrança de lateral pela esquerda, avançou e cruzou para a área; o próprio Assalé dominou puxando para a esquerda e bateu para as redes.

Apesar do esforço do Leganés, com direito a goleiro Cuellar na área de ataque nos acréscimos, a reação não foi suficiente. O empate rebaixou o time.