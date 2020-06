Real Madrid bate Mallorca e mantém liderança no Espanhol

CPI retorna, abala governo e aliados recuam

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Mallorca por 2 a 0, nesta quarta-feira (24), no Alfredo Di Stéfano, em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol. Com dois golaços; um de Vinícius Júnior e outro de Sergio Ramos de falta, a equipe de Zidane manteve a liderança do torneio.

O time merengue chegou aos 68 pontos, mesmo número do segundo colocado Barcelona, mas superou no critério de desempate. Já o Mallorca manteve a 18ª posição na tabela, com 26 pontos.

O destaque do jogo foi Vinícius Júnior, que abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Após roubada de bola do no meio de campo, Valverde lançou para Modric. O croata invadiu a área e acionou o brasileiro pela esquerda, que finalizou com classe na saída de Reina.

Na comemoração do gol, Vinícius Júnior fez seu manifesto antirracismo, ao parar de punho cerrado ao alto.

Inspirado, o brasileiro ainda acertou o travessão cinco minutos depois. O segundo gol veio aos 10 minutos do segundo tempo. O árbitro marcou toque de mão da defesa do Mallorca perto da área. Na cobrança, Sergio Ramos bateu com perfeição por cima da barreira e acertou o ângulo direito do gol.

Na terça-feira (23), o Barcelona venceu o Athletic Bilbao por 1 a 0 e manteve a disputa acirrada na ponta da tabela.

Agora, o Real volta a campo contra o lanterna Espanyol, no domingo (28). A equipe catalã pega o Celta no sábado (27).