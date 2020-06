Real Madrid bate lanterna com gol de Casemiro e abre vantagem na liderança

Pollake vira o centro das preocupações no governo.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid fez o necessário neste domingo (28) para ganhar folga na liderança do Campeonato Espanhol 2019/2020. Jogando fora de casa pela 32ª rodada da competição, o time derrotou o Espanyol por 1 a 0, com gol de Casemiro.

Graças ao resultado, o time comandado por Zinedine Zidane chegou aos 71 pontos e abriu dois de vantagem para o vice-líder, o Barcelona, que empatou no sábado com o Celta de Vigou e foi a 69. O Espanyol, que permaneceu com 24 pontos, é lanterna.

Em um jogo que se mostrava desigual desde o início, dadas as posições dos dois times na tabela, o Real Madrid só foi conseguir seu gol aos 44 minutos do primeiro tempo. Após lançamento de Marcelo pela esquerda, Sergio Ramos ajeitou de cabeça na direita para Karim Benzema. O francês recebeu, levou para a linha de fundo e deu um belo passe de calcanhar para Casemiro, que vinha de trás e mandou para as redes.

No segundo tempo, Zidane sacou Eden Hazard e Isco para colocar Vinícius Júnior e Rodrygo em campo. Do lado do time catalão, outro velho conhecido da torcida brasileira também saiu do banco na etapa final: Jonathan Calleri, ex-São Paulo, substituindo Adri Embarba. A dupla brasileira do Real teve boas chances no fim do jogo, mas passou em branco.

Os dois times agora voltam a entrar em campo pelo Campeonato Espanhol na quinta-feira. Enquanto o Real Madrid recebe o Getafe, o Espanyol visita a Real Sociedad.