Real Madrid bate Athletic Bilbao e abre 7 pontos de vantagem sobre o Barçelona

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid venceu o Athletic Bilbao fora de casa na manhã deste domingo (5), em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol foi marcado por Sergio Ramos em cobrança de pênalti, após mais uma revisão do VAR em favor da equipe de Zinedine Zidane.

Com o resultado, o time Merengue foi a 77 pontos -sete a mais que o vice-líder Barcelona, que tem 70 pontos. O Bilbao segue na 8ª posição, com 48 pontos.

O Real Madrid volta a campo na sexta-feira (10) contra o Deportivo Alavés em casa. Já o Bilbao recebe o Sevilla na quinta-feira (9).

O primeiro tempo da partida foi equilibrado. Os Merengues tiveram mais a bola nos pés, mas foram pouco incisivos. Apenas Asensio levou algum perigo com descidas pelo lado esquerdo e em uma cobrança de falta.

Pelo Bilbao, Iñaki Williams foi o mais perigoso. O atacante teve grande chance de abrir o placar, mas acabou chutando para fora.

No segundo tempo, o Real passou a dominar o jogo e a chegar com mais perigo. Aos 24 minutos, Daní Garcia fez falta em Marcelo dentro da área. Após rever o lance no monitor com auxílio do VAR, o juiz marcou pênalti. Sergio Ramos bateu com precisão no canto direito, sem chances para o goleiro.

VILLARREAL X BARCELONA

O Barcelona entra em campo na tarde desta domingo (5) contra o Villarreal, no estadio de la Ceramica, às 17h (horário de Brasília).

No confronto de hoje, o time de Messi precisa da vitória para encostar no Real Madrid, que venceu a sua partida contra Athletic Bilbao e aumentou sua vantagem no Campeonato Espanhol em sete pontos para o Barcelona.