Raptors se ajoelham contra o racismo também no hino canadense

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os jogadores do Toronto Raptors se mantiveram ajoelhados, em protesto contra o racismo, tanto durante o hino americano quanto durante o hino canadense, antes da primeira partida do time na retomada da temporada da NBA, em andamento na noite deste sábado (1º), em Lake Buena Vista, na Flórida.

Usando camisetas com a frase "Black Lives Matter" (Vidas Negras Importam), os jogadores dos Raptors e dos Lakers deram os braços e se ajoelharam durante a execução do hino americano.

Depois, em uníssono, os jogadores da equipe canadense trocaram de joelhos e seguiram ajoelhados durante o hino do Canadá, acompanhados dos jogadores do Lakers.

Segundo uma declaração do técnico dos Raptors, Nick Nurse, concedida na sexta-feira (31), sua equipe trataria os dois hinos como uma única longa canção e ressaltou que o Canadá também enfrenta questões de violência policial e também precisa mudar essa cultura.

"Não é sobre países, não é sobre fronteiras, para mim é sobre continuar a jogar luzes no fato de que precisamos fazer melhor em relação à violência policial. Nós precisamos nos esforçar contra a questão do racismo sistêmico", disse o treinador. "Isso não ocorre apenas no Canadá e nos EUA. É em um monte de lugares, então será como se fosse um hino só", concluiu, segundo o site da TV canadense CTV.

Vários jogadores da NBA participaram dos protestos que eclodiram após o assassinato de George Floyd durante uma ação da polícia de Minneápolis. Os jogadores afirmaram que o retorno da NBA não se transformaria em uma distração sobre as questões de Justiça racial e social nos EUA.

As palavras "Black Lives Matter" foram colocadas em letras garrafais em todas as três quadras do complexo montado no Walt Disney World para a primeira rodada de jogos da retomada da NBA — sem público, iniciada dia 30. Os dois times fizeram aquecimento para o jogo com camisetas com a mensagem antirracismo.

No lugar dos nomes dos jogadores há mensagens de conteúdo social. Antes do jogo, os jogadores das duas equipes se dirigiram à quadra usando camisetas com mensagens em defesa de Justiça Social e contra o racismo. Jogadores dos Raptors usaram camisetas com a mensagem "I´m Human" (eu sou humano).