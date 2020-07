Rafinha diz que Flamengo falhou com saída de Jorge Jesus

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

O lateral-direito Rafinha, reconheceu que o Flamengo falhou na saída do técnico Jorge Jesus, pois o clube não estava preparada para substituí-lo. A afirmação do jogador ocorreu em entrevista cedida à ESPN, onde analisou que o Flamengo não avaliou cenário onde o português deixaria o clube.

“Nós temos que ser realistas: nessa parte o Flamengo falhou. Ninguém imaginava que ia acontecer isso, ninguém pensava que ele ia sair, ainda mais tendo renovado um mês antes. Então nessa parte até o próprio clube já se pronunciou dizendo que falharam. Não ter uma segunda opção caso ele rescindisse ou voltasse para o país dele, o Flamengo não se preparou para isso. Não dá pra culpar a diretoria, o Flamengo se preparou para renovar com ele, aí ele chegou e disse que tinha outro projeto, tinha família dele lá e pronto”, analisou Rafinha.

O Flamengo busca um novo treinador, com o vice-presidente do clube, Marcos Braz, estando na Europa para fechar com um sucessor de Jorge Jesus. Um dos nomes cotados é o de Domènec Torrent, que trabalhou com Rafinha no Bayern de Munique, sendo auxiliar de Pep Guardiola. Rafinha analisou o nome cogitado.

“Foram três anos que trabalhamos juntos no Bayern, depois ele foi para o City com o Pep. É aquela história, ele é da escola do Cruyff, né? É um cara que sabe tudo e mais um pouco de bola. No Bayern, os treinamentos quem dava era ele, o Guardiola ficava só corrigindo e tal. É um cara que dispensa comentários”, disse o lateral.

O Flamengo também analisa os nomes de Carlos Carvahal e Leonardo Jardim, outros treinadores especulados são: Javier Aguirre, Fernando Hierro e Juan Carlos Carcedo.