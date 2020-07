Quanto o Corinthians investiu e os motivos para contratar ex-São Paulo

Amazonas precisa respirar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O atacante Léo Natel só aguarda os resultados dos exames médicos para assinar contrato e ser anunciado como novo reforço do Corinthians para a sequência da temporada. A reportagem apurou os valores e motivos da contratação do ex-atacante de São Paulo e Fortaleza.

O Corinthians aproveitou que o jogador ficou livre no mercado da bola e fechou com ele gastando somente com salários e luvas. Com isso, Léo Natel receberá cerca de R$ 120 mil mensais para atuar no time do Parque São Jorge.

Diretoria e comissão técnica estão confiantes de que o atacante de 23 anos pode "vingar" com a camisa do Corinthians. A contratação não é considerada apenas uma oportunidade de mercado. O jogador é monitorado pela cúpula alvinegra há alguns anos.

Na visão dos corintianos, Léo Natel pode suprir a carência da posição principalmente por três motivos: velocidade, finalização e potência.

Segundo profissionais do clube paulista, o jogador é forte fisicamente e, por isso, tem ótima explosão para levar vantagem contra o defensor no "um contra um". Além disso, o ex-atacante do São Paulo mostra técnica ao finalizar a gol.

Formado nas categorias de base do São Paulo, o jogador era considerado uma das apostas do ex-goleiro Rogério Ceni. No entanto, no São paulo o atacante não chegou a ter uma sequência e acabou sendo emprestado para alguns clubes. No segundo semestre do ano passado, ele retornou ao São Paulo após findar o empréstimo para o Apoel, do Chipre, com opção de compra por 2,5 milhões de euros.

Além de defender o Apoel, Léo Natel vestiu a camisa do Fortaleza. O jogador foi um dos reforços solicitados por Rogério Ceni quando assumiu a equipe cearense. Lá teve bom desempenho até ser cedido ao Apoel.

No São Paulo, ele também chegou a participar do elenco profissional quando o ex-goleiro era o treinador da equipe principal, em 2017. Pelo time cearense, ele disputou 13 partidas e marcou dois gols no campeonato estadual. Antes de chegar ao Fortaleza, ele passou pela base do Benfica, de Portugal.