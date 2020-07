PSG disputará com outros 3 não campeões vaga na final da Champions

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Uefa sorteou, na manhã desta sexta-feira (10), o chaveamento da reta final da Champions League, adaptada por causa da pandemia de Covid-19 e que terá todas as suas partidas decisivas realizadas em Lisboa no mês de agosto, com portões fechados para o público.

O Paris Saint-Germain, time dos brasileiros Neymar, Thiago Silva e Marquinhos, foi sorteado no mesmo lado da chave de outras três equipes que, assim como a francesa, nunca venceram a principal competição de clubes do mundo.

A conquista do título europeu é a grande obsessão do clube parisiense, comprado em 2011 pelo Qatar Sports Investments, grupo liderado pelo empresário catariano Nasser Al-Khelaifi. Nas duas últimas edições do torneio, o time caiu nas oitavas de final. Agora, terá apenas três partidas na corrida pela taça.

Após superar o Borussia Dortmund nas oitavas de final, o PSG enfrentará nas quartas a surpreendente Atalanta (ITA), que pela primeira vez chega a essa fase do torneio. Quem passar desse duelo encontrará na semifinal o vencedor do confronto entre RB Leipzig (ALE), outro estreante nas quartas, e Atlético de Madrid (ESP).

O técnico argentino Diego Simeone tenta levar o Atlético pela terceira vez à decisão da Champions. Nas duas finais que a equipe disputou sob seu comando (2013/2014 e 2015/2016), enfrentou o rival Real Madrid e foi derrotado.

Do outro lado da chave estão os times que ainda precisam disputar o segundo jogo da fase de oitavas de final. As partidas foram suspensas em março, quando a pandemia já se alastrava pela Europa.

Quem levar a melhor em Manchester City (ING) x Real Madrid (ESP) enfrentará o ganhador de Juventus (ITA) x Lyon (FRA). Existe a chance, portanto, de o português Cristiano Ronaldo encontrar seu ex-time, mas para isso as duas equipes precisarão reverter a série. Os ingleses bateram os espanhóis no duelo de ida por 2 a 1, em Madri, e os franceses superaram os italianos por 1 a 0, em Lyon.

O outro confronto das quartas de final terá os vencedores de Bayern (ALE) x Chelsea (ING) e Barcelona (ESP) x Napoli (ITA). Os alemães abriram larga vantagem, de 3 a 0, sobre os ingleses no duelo de ida, em Londres. Espanhóis e italianos empataram em 1 a 1, na Itália.

Os confrontos de volta das oitavas de final serão disputados na casa dos mandantes, sem torcida, nos dias 7 e 8 de agosto.

A partir do dia 12, Lisboa receberá a sequência da competição, com quartas, semifinal e a decisão em jogos únicos, até o dia 23 de agosto, quando acontecerá a decisão .