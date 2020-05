PSG dá férias ao elenco e programa volta com foco na Liga dos Campeões

Militares já estão no poder. Não podem é avançar sobre o STF e o Congresso

PARIS, FRANÇA (UOL-FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain definiu nesta segunda-feira (25) que vai dar férias para os jogadores do elenco profissional a partir de 1º de junho. Como o Campeonato Francês foi finalizado, a diretoria decidiu liberar o grupo e marcar a volta aos treinos para o dia 22 de junho, com foco na provável retomada da Liga dos Campeões.

O período de férias foi definido também pensando na próxima edição do Francês, que tem início previsto para o dia 22 de agosto. Assim, PSG e Lyon, clubes franceses ainda vivos na Liga dos Campeões, devem emendar jogos consecutivos das duas competições.

A ideia da Uefa, já discutida entre os clubes participantes, é criar uma "Super Champions" para finalizar rapidamente o torneio continental em agosto. A competição foi interrompida com PSG, Atalanta, Atlético de Madrid e Leipzig já garantidos nas quartas de final. Os confrontos de oitavas ainda pendentes são Real Madrid x Manchester City, Barcelona x Napoli, Lyon x Juventus e Bayern de Munique x Chelsea.

O governo francês impediu a realização de esportes coletivo no país até setembro, mas o Ministério do Esporte local avalia ser possível encontrar uma brecha para reiniciar o Campeonato Francês no dia 22 de agosto. Porém, dificilmente PSG e Lyon poderão mandar jogos das fases restantes da Liga dos Campeões no país. Por isso, a Uefa propõe realizar todo o restante do torneio na Turquia, sede da final desta edição, e a ideia é de agrado dos clubes.