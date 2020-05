PSG anuncia a contratação definitiva do argentino Mauro Icardi

Fidelidade e filhos durante o confinamento

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germaini anunciou neste domingo (31) a contratação definitiva do argentino Mauro Icardi.

O atleta jogou por empréstimo pelo clube parisiense no início da temporada e pertencia ao Inter de Milão, da Itália.

De acordo com o clube francês, Icardi assinou contrato por quatro anos, com término em junho de 2024. O valor pela compra do centroavante, segundo informações da imprensa italiana, ficou em 50 milhões de euros, aproximadamente R$ 301 milhões.

Pelo PSG, Icardi teve uma boa atuação em sua chegada ao clube francês com 20 gols em 31 partidas, além de se tornar titular no lugar de Thomas Tuchel.

A contratação do Argentino foi de grande importância para o PSG, já que o clube não vai contar com o uruguaio Cavani para a próxima temporada.