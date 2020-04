Presidente do Cruzeiro se recupera bem após testar positivo para Covid-19

Governo do Amazonas erra e pânico cresce com avanço da Covid-19

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O presidente em exercício do Cruzeiro, José Dalai Rocha, gravou um vídeo para falar sobre seu período de confinamento. Há pouco mais de uma semana, Dalai testou positivo para o novo coronavírus, mas alegou que está bem e já cumpriu metade do isolamento determinado pelos médicos.

"Oi, torcida cruzeirense. Estou aqui cumprindo mais da metade do confinamento que me foi imposto pelo coronavírus. Estou muito bem, graças a Deus, e vim aqui para dizer que essas mensagens de apoio, de fé, de confiança e solidariedade, inúmeras que recebo todos os dias, isso tem sido uma seiva milagrosa para ajudar na minha recuperação", comentou o presidente, em vídeo divulgado pelo clube celeste nas redes sociais.

Dalai também falou sobre a situação nos bastidores do Cruzeiro. Desde o início do ano, o Núcleo Dirigente Transitório, composto por nove integrantes, administra o clube até que um novo presidente seja eleito.

"Graças a Deus, o incêndio no Cruzeiro está caminhando para ser debelado, num trabalho intenso do conselho gestor e também com o nosso esforço. E com a esperança e expectativa de vocês, tudo vai dar certo. Muito obrigado", acrescentou.

Além de Dalai, outros dois membros do conselho gestor do Cruzeiro também testaram positivo e estão em isolamento dentro de casa. São eles: Sandro Gonzalez, CEO do clube, e Alexandre Faria, responsável pelo departamento financeiro.