Presidente da Federação do Rio apresenta queixa-crime contra Bittencourt por 'Gatoferj'

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Rubens Lopes, presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), apresentou uma queixa-crime contra Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. O motivo foi o texto publicado pelo mandatário tricolor no dia da final da Taça Rio, segundo turno da final do Campeonato Carioca, intitulado "O nascimento da 'Gatoferj' ".

Na ação, alega-se que Mário "extrapolou em muito a liberdade de expressão" ao atribuir a Rubens Lopes o "furto do seu direito de transmitir de forma exclusiva em sua plataforma digital Flu TV, pois a FERJ, assim como os que furtam sinais de TV, criou neste episódio a "GATOFERJ", tentando furtar a transmissão do Fluminense".

O processo está na 5ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Na ação, o presidente da Ferj pede que Mário responda pelos crimes de "calúnia, difamação e injúria tipificados nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal".

"Nesse sentido, vale ressaltar que além de cometer crimes contra a honra, previstos no artigo 138, caput, art. 139, caput e 140, caput, o Querelado o fez por intermédio de rede social de grande abrangência, causando, assim, maior divulgação da mensagem entre todos os contatos do querelante, razão pela qual deve incidir na causa de aumento de pena descrita no artigo 141, inciso III, do Código Penal.

É evidente o dolo específico do querelado, na clara intenção de macular a imagem do querelante, a honra, o bom nome, a dignidade que o caluniou, difamou e injuriou em rede social de grande abrangência, tendo ciência que tal ato o prejudicaria".

O texto de Mario Bittencourt foi motivado pela briga nos bastidores pela transmissão da partida. O Fluminense havia sido sorteado como mandante do duelo e teria a responsabilidade pela exibição do jogo, baseado na Medida Provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro há pouco mais de um mês.

Vale lembrar que a Globo rescindiu o contrato com a Ferj e clubes do Rio depois de o Flamengo passar, ao vivo, o duelo com o Boavista, já apoiado na MP. O Tricolor, que tinha vínculo com a emissora, anunciou que transmitiria a decisão após consultar a Globo e receber um sinal positivo.

O Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-RJ), porém, chegou a indicar uma transmissão compartilhada entre FluTV e FlaTV. A questão durou até bem pouco antes de a bola rolar, quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) derrubou a decisão do TJD-RJ. A FluTV acabou passando o confronto com exclusividade. Em campo, o time de Odair Hellmann foi campeão após disputa de pênaltis.