Prefeito autoriza, e Grêmio e Inter voltarão a jogar na Arena e no Beira-Rio

Erros, omissões e 'transparência' do governo Wilson Lima

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Grêmio e Internacional vão jogar as semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho em Porto Alegre. Nesta sexta-feira (31), a prefeitura comunicou que dará autorização sanitária para a volta de jogos na Arena do Grêmio e no estádio Beira-Rio.

Com isso, os times de Renato Gaúcho e Eduardo Coudet deixam de percorrer o interior e a região metropolitana em meio à pandemia da Covid-19. O Grêmio enfrenta o Novo Hamburgo, e o Inter pega o Esportivo —os vencedores se cruzam na final do turno, na quarta (5), também em jogo único.

"Vendo as experiências que foram altamente consolidadas pela FGF [Federação Gaúcha de Futebol] e por todos os clubes envolvidos, a gente vai tentar, vai fazer um teste, uma experiência, a gente vai avançar, autorizando que nossos dois maiores clubes utilizem os dois maiores estádios do estado para realizarem as partidas desta etapa do campeonato", disse Nelson Marchezan Jr. (PSDB), prefeito Porto Alegre, em transmissão online.

A autorização veio após segunda reunião entre prefeitura, FGF, Grêmio e Internacional. A primeira videoconferência ocorreu na quinta (30), logo após a definição dos classificados à semifinal do returno.

O prefeito de Porto Alegre havia vetado jogos no município —mesmo com aval estadual para volta do Gauchão. À época, o argumento envolvia uma possível aglomeração de torcedores para acompanhar as partidas, além de uma mensagem de relaxamento em meio ao agravamento da pandemia.

Agora, o Paço Municipal entende que a realização dos jogos nos estádios de Grêmio e Inter ajuda no controle sanitário, evitando deslocamentos de jogadores e funcionários dos clubes para outras localidades.