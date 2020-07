Perez coloca a Racing Point na frente no 1º treino livre do GP da Estíria

Deputados da ‘lista vazada’ temem busca em gabinetes

UOL/FOLHAPRESS - Após a Mercedes dominar todos os treinos livres da primeira etapa do campeonato, o segundo final de semana da F-1 na Áustria, desta vez para a corrida batizada de GP da Estíria, começou com a Racing Point na frente. Com o tempo de 1min04s867, Sergio Perez foi o mais rápido na primeira sessão de treinos livres. Estíria é o nome da região em que fica a pista de Red Bull Ring e por isso dá o nome à segunda corrida do ano na F-1.

O segundo lugar ficou com Max Verstappen, da Red Bull, apenas 0s096 atrás de Perez. E o vencedor da primeira corrida, Valtteri Bottas, da Mercedes, ficou em terceiro, a 0s222. As Mercedes focaram mais simulações com pneus médios e duros, enquanto o tempo mais rápido de Perez e o segundo, de Verstappen, foram feitos com os macios, que são mais rápidos. Já as Ferrari foram mal: Sebastian Vettel terminou em décimo e Charles Leclerc, em 12º.

Logo que começou o primeiro treino, a F-1 divulgou mais duas datas de seu calendário: a estreia do circuito de Mugello, com o GP da Toscana, na Itália, no dia 13 de setembro, e a confirmação do GP da Rússia, no dia 27 de setembro.

A sessão acabou sendo movimentada, uma vez que há a expectativa de muita chuva para o sábado (11), quando serão realizados o último treino livre e a classificação. Para o domingo (12), a previsão é de pista seca novamente -então as equipes estão usando esta sexta-feira (13) para fazer toda a preparação para a corrida.

Além disso, como a corrida de estreia foi marcada por abandonos, os times estão aproveitando os treinos livres para testar soluções, e algumas equipes, como a Ferrari, estão trazendo novidades para tentar melhorar o desempenho dos carros.

A sessão teve apenas uma interrupção, com a bandeira vermelha sendo acionada para recuperar o carro de Nicholas Latifi. O estreante canadense reportou que havia algo de errado com seu carro.

O treino teve a participação de dois pilotos reserva: Robert Kubica entrou no lugar de Antonio Giovinazzi e Jack Aitken ficou com o cockpit de George Russel. Os dois titulares voltam na segunda sessão de treinos livres, também de 1h30 de duração, que começa às 10h da manhã. Trata-se do treino livre mais importante do final de semana, por ser realizado no mesmo horário da corrida.

Confira os tempos da primeira sessão de treinos livres

1 - Sergio Perez (Racing Point) - 1min04s867

2 - Max Verstappen (Red Bull) - +0s096

3 - Valtteri Bottas (Mercedes) - +0s222

4 - Lewis Hamilton (Mercedes) - +0s253

5 - Lance Stroll (Racing Point) - +0s529

6 - Alex Albon (Red Bull) - +0s616

7 - Carlos Sainz (McLaren) - +0s735

8 - Pierre Gasly (AlphaTauri) - +0s831

9 - Daniel Ricciardo - +0s902

10 - Sebastian Vettel - +0s903

11 - Daniil Kvyat (AlphaTauri) - +0s948

12 - Charles Leclerc (Ferrari) - +0s970

13 - Esteban Ocon (Renault) - +1s007

14 - Lando Norris (McLaren) - +1s041

15 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo) - 1s574

16 - Romain Grosjean (Haas) - 1s579

17 - Jack Aitken (Williams) - 1s901

18 - Robert Kubica (Alfa Romeo) - 1s930

19 - Nicholas Latifi (Williams) - 4s731

20 - Kevin Magnussen (Haas) - não classificado