A pedido do governo, time espanhol desiste de retomar treinos

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Real Sociedad cancelou seus planos de retomar as atividades em seu centro de treinamento, em Zubieta. A equipe havia programado o retorno dos atletas para terça-feira (14), mas um telefonema do governo espanhol deixou a volta para depois.

O clube tinha o entendimento de que poderia receber os jogadores após o fim de algumas restrições na Espanha, com permissão para a atuação de profissionais cujas atividades são consideradas não essenciais. O afrouxamento não inclui, no entanto, o retorno da indústria do entretenimento de massa.

Por esse motivo, a presidente do Conselho Superior de Esportes, Irene Lozano, ligou para dirigentes da Real Sociedad. Eles informaram que não havia plano de atividades em grupo e que os atletas tinham a opção de continuar trabalhando em casa, mas ouviram que ainda não era o momento para isso.

O clube divulgou uma nota explicando a situação, informando que por ora os jogadores continuarão em seus domicílios e agradecendo a cordialidade do governo nas tratativas. Criticado pela decisão que havia tomado, apontou "máxima disposição para superar este momento complicado".

Já a presidente do Conselho Superior de Esportes, que funciona como um ministério, comemorou "o diálogo e a compreensão". "Os treinamentos vão voltar, mas não como um ato individual ou irresponsável do futebol. Vão voltar como um passo no caminho da sociedade para retornar à normalidade, pouco a pouco", disse Lozano.