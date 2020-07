'Pausa para o Corinthians foi positiva', diz Danilo Avelar

Wilson Lima, culpado ou inocente ?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Lateral-esquerdo do Corinthians, Danilo Avelar acredita que a paralisação por conta da pandemia de coronavírus foi positiva para o Alvinegro. Convidado do Troca de Passes deste sábado (18), o jogador afirmou que os últimos meses serviram o time para rever os erros e fazer ajustes.

"A gente teve tempo suficiente para ver exatamente aquilo que erramos. (...) Essa pausa foi positiva para o Corinthians, para poder alinhar todos os eixos e conseguir voltar super forte e mais confiante", afirmou Avelar.

Em relação à situação do Corinthians no Campeonato Paulista, o jogador pregou otimismo. O time de Parque São Jorge é o terceiro colocado do Grupo D, com os mesmos 11 pontos da lanterna Ferroviária, cinco a menos em relação ao vice-líder Guarani. Apenas os dois primeiros de cada chave se classificam para as quartas de final.

"A gente deixou a desejar nesta primeira fase, e isso complicou essa reta final. Enquanto existir possibilidade, não podemos desistir. Temos que aproveitar essa pausa porque, talvez, os times que estavam embalados deram uma freada, e os times que estavam numa sequência negativa podem reverter. A gente tem que aproveitar essa situação para tentar classificar. Sabemos que é difícil, temos que ganhar os dois jogos, torcer por resultados, mas quem sabe as coisas não podem conspirar a nosso favor", falou Danilo Avelar.

O Corinthians reestreia no Estadual na quarta-feira (22), às 21h30, contra o Palmeiras. O clássico será na casa alvinegra.