Paulinho doa 800 cestas básicas para população carente durante pandemia do coronavírus

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O volante Paulinho, do time Guangzhou Evergrande da China, doou 800 cestas de alimentos, 400 kits de limpeza e 4 mil máscaras para populações carentes de Bragança Paulista, Ferraz de Vasconcelos e Praia Grande, em São Paulo. Segundo site do Sistema Globo, as doações do jogador de futebol já somam 20 toneladas entre alimentos e materiais no geral.

Na cidade de Bragança Paulista, o jogador fez parceria com o time RB Bragantino e entregou 100 marmitas para crianças que estão sem merenda escolar. E pretende manter a doação até junho.

Não é a primeira vez que o jogador tem ato de solidariedade, ainda de acordo com o site, Paulinho doou 700 quilos de alimentos para um abrigo de São Paulo que ajuda pessoas em situação de rua.