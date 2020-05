Pato apresenta nova camisa número 2 do São Paulo em live no Instagram

A crepioca do vice-governador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo promoveu nesta quarta-feira (20) uma live no Instagram para apresentar seu novo segundo uniforme. O responsável por revelar a nova camisa tricolor foi Alexandre Pato, que recebeu a peça em sua casa.

Além de servir de "modelo" para a nova camisa, o jogador falou sobre a volta do futebol no Brasil, ressaltando que a maior preocupação em meio à pandemia do novo coronavírus ainda deve ser com a saúde. O jogador afirmou acreditar que o retorno do esporte será um marco para a sociedade.

"Temos visto o futebol europeu voltando e o nosso pensando nisso. Mas temos que ter a cabeça voltada para aquilo que é mais importante para nós brasileiros agora. No momento que todos decidirem voltar, no momento certo, vai ser uma estreia linda, não só em termos de camisa, mas como em saúde, espetáculo", declarou o atleta, já vestindo a nova camisa.

A nova camisa 2 do São Paulo segue o padrão do clube tricolor. O novo modelo é predominantemente vermelho --nas mangas e nas costas, no espaço destinado à numeração e nome. Diferente da camisa da temporada passada, a camisa traz as listras do fornecedor apenas nas laterais, na cor branca. Outra novidade é a gola em formato V -a anterior era careca. Por fim, a camisa traz marcas d'água dentro das faixas tricolores.