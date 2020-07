Palmeirense suspeito de vandalizar Arena Corinthians presta depoimento

Saiba porque o governador do Amazonas perdeu na Comissão do Impeachment

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Estado de São Paulo identificou o torcedor suspeito de cometer o ato de vandalismo na madrugada desta quarta-feira (22) na Arena Corinthians. De acordo com o investigador do caso, ele é torcedor do Palmeiras e prestou depoimento no fim da tarde no 65º DP, no bairro de Artur Alvim, na zona leste da capital paulista.

De acordo com informações passadas por telefone pelo investigador à reportagem, o suspeito foi levado à delegacia depois de policiais o buscarem em sua residência. Ele deu a sua versão sobre o caso e foi liberado. Mais quatro suspeitos de ligação com o ato de vandalismo serão ouvidos nesta quinta-feira (23).

A reportagem também teve acesso ao Boletim de Ocorrência registrado por um representante do Corinthians no começo da tarde desta quarta. De acordo com as informação, a invasão e o ato de vandalismo aconteceu à 0h14 e foi gravado por câmeras do estádio.

O documento diz ainda que um indivíduo desconhecido pulou a grade de segurança do estádio e pichou com tinta spray as arquibancadas, gramado, traves, placas de publicidade e o túnel da saída de emergência com as palavras "SEP", "8x0", uma referência para a maior goleada aplicada no clássico, "Eterno Freguês", "Cássio Frangueiro e Freguês", "Maldito Gambá", "É os Porco" e "Vai tomar no c..., Gambá".

Nas redes sociais, internautas compartilharam imagens do que seria o estádio vandalizado. Sanchez disse que registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Em nota oficial, o Corinthians lamentou a atitude, classificando o ato como 'criminoso'.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta a ação de vândalos palmeirenses que, ao arrepio da lei e da ordem, invadiram criminosamente o interior da Arena Corinthians na madrugada desta quarta com o único objetivo de depredar suas instalações. O clube comunica que já lavrou boletim de ocorrência por invasão de propriedade particular e que as imagens do sistema de câmeras de monitoramento serão disponibilizadas e auxiliarão as autoridades na identificação e punição exemplar aos responsáveis por ato vil e covarde e que não condiz com a grandeza e com a estatura da agremiação envolvida no confronto esportivo previsto para a noite desta quarta na Casa do Povo", diz a nota.