Palmeiras registra quatro casos de coronavírus no elenco e afasta um atleta

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras divulgou na noite deste domingo (21) os resultados dos testes de Covid-19 do elenco realizados nos últimos dias. De acordo com o clube, quatro jogadores tiveram contato com o vírus --os nomes deles não foram divulgados.

Do grupo, três estão recuperados. Um atleta testou positivo e foi afastado das avaliações que acontecerão nos próximos dias.

"Dentre 30 jogadores examinados no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo-SP, apenas um testou positivo e está preventivamente afastado das avaliações presenciais a serem feitas a partir da terça-feira (23) na Academia de Futebol", disse o Palmeiras em nota.

"Outros três atletas também tiveram resultado positivo durante o período sem atividades, mas já estão recuperados e, depois de realizarem uma série de exames cardiorrespiratórios complementares, foram liberados para as avaliações. Os quatro casos detectados não apresentaram sintomas da Covid-19, e o zagueiro Gustavo Gómez é o único que ainda não fez os testes", completou o clube.

O Palmeiras informou ainda que de 26 membros de diretoria e comissão técnica testados, um teve contato com o vírus. A pessoa já está recuperada. Na semana anterior, outros 73 testes foram realizados em funcionários que trabalham na Academia de Futebol, com seis resultados positivos: três já estão recuperados e três permanecerão afastados até a próxima quinta-feira (25).

O clube realizará uma nova rodada de testes a partir desta segunda (22), no CT. Eles serão repetidos ao longo das próximas semanas. Na terça (23), o Palmeiras iniciará uma série de avaliações físicas, fisiológicas e bioquímicas, também na Academia de Futebol.

"Os procedimentos na Academia de Futebol foram todos adequados para mitigar o risco de contaminação e prover o máximo de segurança aos profissionais e demais pessoas que participam da rotina da equipe", disse o clube em nota.