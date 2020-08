Palmeiras deve ter desfalque de Felipe Melo na final; Viña perto de voltar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Felipe Melo deve desfalcar o Palmeiras na primeira partida das finais do Campeonato Paulista, contra o Corinthians. O zagueiro passou por exames nesta segunda-feira (3), após sentir dores na coxa esquerda no dia anterior, diante da Ponte Preta.

O clube não deu detalhes sobre o resultado, mas o atleta ficará em tratamento ao menos até a partida desta quarta-feira (5), na Arena Corinthians. O camisa 30 acusou a lesão e foi substituído aos 32 minutos do segundo tempo da partida válida pelas semifinais, no domingo (2).

O Palmeiras ainda não descarta a presença do jogador no duelo no Itaquerão, mas o calendário é bastante apertado, pois o segundo e decisivo jogo será já no sábado (8), no Allianz Parque. A tendência é de que ele fique fora no meio de semana para tentar atuar na casa do Palmeiras.

Ainda que os cartões amarelos tenham sido zerados para o mata-mata, o camisa 30 está pendurado, pois foi advertido contra o Santo André e contra a Ponte Preta. Ele deu lugar a Luan na semifinal, e o camisa 13 é o favorito a substitui-lo na decisão, caso necessário.

O uruguaio Matías Viña, em contrapartida, participou de todo o treino no gramado da Academia nesta segunda, com aqueles que não jogaram contra a Ponte ou saíram do banco de reservas, o que indica possível retorno ao time de Vanderlei Luxemburgo.

O lateral-esquerdo uruguaio vinha trabalhando à parte e está usando um capacete especial para prevenção de choques --ele sofreu uma concussão no Dérbi da primeira fase do Paulista, no dia 22 de julho. Desde então, Diogo Barbosa tem sido seu substituto.

O Palmeiras fará mais um treino nesta terça (4), às 15h30, antes de começar a decidir o título paulista.