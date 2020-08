Palmeiras bate Ponte e faz dérbi com Corinthians na final do Paulista

A violência [por trás das mortes pelo coronavírus] que o Amazonas preferiu ignorar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras conquistou vaga na final do Campeonato Paulista ao derrotar a Ponte Preta por 1 a 0, neste domingo (2), no Allianz Parque. O gol da vitória foi do garoto da base Patrick de Paula.

Na decisão, o Palmeiras fará dérbi contra o Corinthians, repetindo duelo que aconteceu na decisão de 2018 que terminou com título alvinegro. Para ir à final, os corintianos venceram o Mirassol, também neste domingo, por 1 a 0, no Itaquerão.

Além de tentar quebrar um incômodo jejum de 12 anos sem levantar o troféu estadual, o time alviverde joga para evitar o tetracampeonato inédito por parte dos alvinegros.

O JOGO

A partida começou de maneira elétrica, com o Palmeiras e a Ponte Preta tendo oportunidades de abrir o marcador. As duas melhores chances foram pelo lado do Palmeiras e com o atacante Rony, que arrematou com perigo pelo lado esquerdo do ataque alviverde.

Depois dos dez minutos iniciais, os donos da casa tomaram conta da partida e ficaram muito perto de marcar aos 17 minutos, quando o zagueiro Gustavo Gómez cabeceou com força no travessão do goleiro Ivan. Aos 30 minutos, outra excelente chance do Palmeiras, desta vez interceptada pelo arqueiro da Ponte, um dos destaques do confronto até aquele momento.

De tanto insistir, saiu o gol do Palmeiras. Quando tudo indicava que as duas equipe iriam para o intervalo com o placar zerado, Patrick de Paula aproveitou uma bola mal cortada por Apodi para chutar com força em direção ao gol. Antes, porém, houve desvio na defesa dos visitantes.

O segundo tempo começou com uma intensa pressão da Ponte, principalmente nos cinco minutos iniciais, quando o gol de empate quase saiu. Após o "tiroteio" dos visitantes, o Palmeiras voltou a ter controle do jogo e comandar as ações ofensivas, tanto que Gabriel Menino quase ampliou o placar em duas oportunidades.

A reta final da partida foi marcada mais pelo esforço físico dos atletas do que alguma grande jogada tática ou individual. Apesar de esforçada, a Ponte não conseguiu balançar as redes do goleiro Weverton.

PALMEIRAS

Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo (Luan), Gustavo Gómez, Diogo Barbosa; Patrick de Paula, Gabriel Menino (Gustavo Scarpa), Ramires (Bruno Henrique); Willian (Zé Rafael), Luiz Adriano, Rony (Lucas Lima). T.: Vanderlei Luxemburgo

PONTE PRETA

Ivan; Apodi (Bruno Reis), Wellington Carvalho, Henrique Trevisan, Guilherme Lazaroni; Dawhan (Danrley), Jeferson (Moisés), Vinícius Zanocelo (Osman), João Paulo; Bruno Rodruigues, Roger (Alisson Safira). T.: João Brigatti

Estádio: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Juiz: Flávio Rodrigues de Souza

Cartões Amarelos: Felipe Melo (Palmeiras); Guilherme Lazaroni, Henrique Trevisan, Danrlei e João Paulo (Ponte Preta)

Gol: Patrick de Paula, aos 45min do primeiro tempo