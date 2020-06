Pablo coloca Corinthians como primeira opção em eventual retorno ao Brasil

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Pablo, do Bordeaux (FRA), declarou que o Corinthians é sua primeira opção caso ele volte para o Brasil. O jogador teve uma breve passagem pelo clube paulista, em 2017, e conquistou o título paulista e brasileiro naquela temporada, ganhando chances na seleção brasileira por conta de suas boas atuações.

Pablo disse que ainda sonha em atuar por um grande clube europeu e disputar uma Champions League, mas também disse que é um sonho voltar ao Corinthians para concluir sua história, que ele considera incompleta, no time.

"Eu ainda tenho o sonho de jogar em um grande clube da Europa, de jogar a Champions League. Mas nem sempre a gente consegue tudo o que a gente quer. E caso isso não aconteça, o Corinthians é minha primeira opção. Minha passagem pelo Corinthians foi muito curta, mas foi o suficiente para me destacar e construir uma história ali, com um título paulista e um título brasileiro. Acho que foi só o começo, que há outras etapas a concluir no Corinthians. Então, são dois sonhos. Vou me esforçar para que isso aconteça", declarou em entrevista ao A Última Palavra, do Fox Sports.

Pablo avaliou, ainda, que deveria ter ficado no Corinthians no fim da temporada 2017, quando retornou ao Bordeaux, clube que o emprestou para o time alvinegro. No entanto, o zagueiro reconheceu que a situação fugiu de seu controle.

"Acho que no fim de 2017, eu deveria ter permanecido no Corinthians. Ainda estava me consolidando no futebol brasileiro. Construindo minha carreira. E essa sequência seria importante para mim, até pensando em seleção brasileira. Mas não foi possível na época por coisas de bastidores que não cabiam a mim. Mesmo assim, fui convocado depois, principalmente pelo que fiz no Corinthians", completou.