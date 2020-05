Ouro do futebol feminino no Pan e vitória de Senna no Brasil são destaques da TV

As vidas perdidas para a Covid 19 no Amazonas: 962, até este sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As reprises de grandes conquistas brasileiras no esporte continuam a todo vapor neste domingo (10). A Globo traz pela manhã a primeira vitória de Ayrton Senna em Interlagos, após uma corrida dramática, e durante a tarde, mostra a conquista da seleção brasileira no Pan de 2007, após golear os EUA em pleno Maracanã lotado.

F-1

1ª vitória de Senna no Brasil

9h45. Globo e Globoesporte.com

Emissora vai transmitir a reprise do GP Brasil de F-1 de 1991, que marcou a primeira vitória do piloto Ayrton Senna em sua terra natal. Em uma corrida dramática, o brasileiro teve que superar a perda de cinco marchas do câmbio de sua McLaren para vencer a prova e conseguir o lugar mais alto do pódio no Brasil.

Futebol

Início do reinado de Marta

16h, Globo

O canal exibe neste domingo, às 16h, na faixa de reprises que já virou habitual na programação do canal durante a pandemia, a conquista da seleção brasileira feminina de futebol sobre os Estados Unidos nos Jogos Pan-Americanos de 2007, realizados no Rio de Janeiro.

Será a primeira transmissão de futebol feminino desde que a emissora decidiu preencher a grade com jogos históricos da equipe nacional.

Autora de dois gols na goleada de 5 a 0 contra as americanas, que vieram ao Brasil com uma equipe sub-20, Marta, então com 20 anos, terminou o torneio na artilharia (12) e confirmou com o título do Pan o seu primeiro ato como melhor jogadora do mundo.

Vôlei

Geração de ouro do Brasil

19h, SporTV 2

A partida contra o Japão será reprisada na íntegra e faz parte da campanha histórica da seleção brasileira masculina de vôlei na Olimpíada de 1992, em Barcelona, quando ganhou a medalha de ouro inédita.