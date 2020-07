Onde ver os jogos da última rodada da fase de grupos do Paulista

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A classificação ou não do Corinthians para as quartas de final é a principal atração da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Todas as oito partidas estão marcadas para este domingo (26), às 16h.

Além de vencer o Oeste, em Barueri, o Corinthians (que está no grupo D, com 14 pontos) precisará torcer pelo São Paulo contra o Guarani (16 pontos), na Vila Belmiro.

Se o clube do Morumbi vencer, uma vitória por qualquer placar do Corinthians garantirá a sua classificação.

Se a partida no Brinco de Ouro terminar empatada, a definição poderá acontecer pelo saldo ou pela quantidade de gols marcados, já que no número de vitórias, primeiro critério de desempate, ambos ficariam empatados (quatro triunfos cada um).

Antes do início da rodada, o Guarani tem saldo de quatro gols, com 15 anotados . O do Corinthians é três, com 13 gols feitos.

O São Paulo já está classificado no grupo C, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Mirassol na liderança.

Curiosamente, o Oeste pode se classificar, mas também corre risco de ser rebaixado, situação em que também se encontram Água Santa e Ponte Preta.

A partida entre Oeste e Corinthians será transmitida apenas em pay-per-view, assim como a maioria. A Globo exibe o confronto entre Guarani e São Paulo.

Onde assistir aos jogos da 12ª rodada do Paulista:

Domingo (26) - Todas as partidas às 16 horas

Red Bull Bragantino x Botafogo, PPV

Ferroviária x Inter de Limeira, PPV

Guarani x São Paulo, Globo, PPV e SporTV

Mirassol x Ponte Preta, SporTV e PPV

Novorizontino x Santos, PPV

Oeste x Corinthians, PPV

Palmeiras x Água Santa, PPV

Santo André x Ituano, PPV