Onde ver e o que saber sobre a retomada do Campeonato Inglês

Informação incorreta ou apressada do consórcio Globo, Folha, Extra?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois dos retornos dos Campeonatos Alemão e Espanhol, agora é a vez da Premier League retomar sua competição, após mais de três meses de paralisação em razão da pandemia de Covid-19.

Nesta quarta-feira (17), dois jogos pendentes de rodadas anteriores marcam o reinício do torneio. O Sheffield United visita o Aston Villa, às 14h (de Brasília), e o Manchester City recebe em casa o Arsenal, às 16h15 (de Brasília), ambos com transmissão da ESPN Brasil.

A competição continua no fim de semana, a partir da 30ª rodada.

Líder do campeonato, o Liverpool, do técnico Jürgen Klopp, está muito próximo de confirmar o título e encerrar um jejum de 30 anos sem conquistar a liga nacional.

Confira o guia com o que você precisa saber sobre a retomada da Premier League.

(NÃO HÁ) DISPUTA PELO TÍTULO

Ao contrário das outras grandes ligas europeias, em que ainda há indefinições na ponta da tabela, no Campeonato Inglês já não há disputa pelo título.

O Liverpool, líder com 82 pontos em 29 rodadas, tem 25 pontos de diferença para o segundo colocado Manchester City, que tem um jogo a menos. O próprio técnico do City, Pep Guardiola, afirmou ainda em janeiro que "o Liverpool, obviamente, será campeão da Premier League, mas seria campeão também na Espanha, na Alemanha e na Itália".

O Leicester, terceiro colocado, e o Chelsea, na quarta colocação, completam as vagas dos ingleses para a próxima Champions League.

ARTILHARIA

O atacante Jamie Vardy, do Leicester, melhor jogador da temporada 2015/2016 na qual a equipe surpreendentemente se sagrou campeã, é o atual artilheiro da Premier League, com 19 gols.

O gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, do Arsenal, já anotou 17, seguido por Sergio Agüero, do Manchester City, e Mohamed Salah, do Liverpool, ambos com 16.

ASSISTÊNCIAS

Com 16 assistências, o meio-campista belga Kevin De Bruyne é o líder nesse quesito na Premier League. Somando as temporadas 2016/2017 e 2017/2018, em que ele também foi o jogador que mais deu passes para gol na liga, essa é sua terceira temporada na Inglaterra registrando mais de 15 assistências.

O lateral direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, é o segundo melhor assistente da competição, com 12 passes para gol.

DESTAQUES BRASILEIROS

Dono da melhor defesa do campeonato com 21 gols sofridos em 29 jogos, o Liverpool pode creditar boa parte dessa eficiência defensiva às atuações do goleiro brasileiro Alisson, que também é o titular da posição na seleção brasileira. Na atual temporada, ele já soma dez jogos sem sofrer gols.

Companheiro de Alisson, o atacante Roberto Firmino tem sido importante na campanha do Liverpool. Com 8 gols e 7 assistências, é o brasileiro que deu mais passes para gol na Premier League até aqui.

Também na cidade de Liverpool, outro brasileiro tem se destacado, mas com a camisa do rival. O atacante Richarlison, do Everton, já anotou 10 gols nesta temporada, mesmo número de Gabriel Jesus, do Manchester City, os brasileiros com melhor registro goleador nesta edição do torneio.

ONDE ASSISTIR

ESPN Brasil e Fox Sports, que já dividem as transmissões do Alemão e do Português, exibirão também em conjunto a volta do Campeonato Inglês. O serviço de streaming DAZN tem duas transmissões por rodada.

Confira os jogos e transmissões da 28ª e 29ª rodadas

28ª rodada:

Quarta (17)

14h - Aston Villa x Sheffield United, ESPN Brasil

16h15 - Manchester City x Arsenal, ESPN Brasil

29ª rodada:

Sexta (19)

14h - Norwich x Southampton, ESPN Brasil

16h15 - Tottenham x Manchester United, ESPN Brasil

Sábado (20)

8h30 - Watford x Leicester, Fox Sports

11h - Brighton x Arsenal, DAZN

13h30 - West Ham x Wolverhampton, ESPN Brasil

15h45 - Bournemouth x Crystal Palace, Fox Sports

Domingo (21)

10h - Newcastle x Sheffield United, DAZN

12h25 - Aston Villa x Chelsea, ESPN Brasil

15h - Everton x Liverpool, ESPN Brasil

Segunda (22)

16h - Manchester City x Burnley, ESPN Brasil