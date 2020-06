Onde ver e o que saber sobre a retomada do Campeonato Espanhol

A onda que ameaça derrubar Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após o retorno da Bundesliga, em maio, o Campeonato Espanhol se tornará, a partir desta quinta-feira (11), com a realização do clássico entre Sevilla e Real Betis, a segunda entre as principais ligas europeias que retoma sua disputa depois do período de paralisação por conta da pandemia de Covid-19.

O clássico da Andaluzia, válido pela 28ª rodada, terá transmissão da ESPN Brasil, às 17h (de Brasília).

Atual bicampeão nacional, o Barcelona lidera o Espanhol, mas o vice-líder, Real Madrid, segue na cola dos catalães. O Sevilla, terceiro colocado, vem um pouco mais atrás dos dois gigantes.

Em busca do tricampeonato, o Barcelona ocupa a liderança da tabela com 58 pontos, dois a mais que o Real Madrid, campeão nacional pela última vez na temporada 2016/2017.

Além da trinca consecutiva, o título também representaria para o clube catalão sua sétima conquista nesta década, o que seria um recorde histórico para o Barça, que já igualou o hexacampeonato dos anos 1990.

O Barcelona reinicia a disputa da competição no sábado (13), contra o Mallorca, fora de casa. Já o Real Madrid recebe no domingo (14), no estádio Alfredo Di Stéfano (o Santiago Bernabéu está em reformas), a equipe do Eibar.

Terceiro colocado, o Sevilla tem 47 pontos, seguido de Real Sociedad e Getafe, ambos com 46.

A liderança da artilharia do Campeonato Espanhol pertence ao argentino Lionel Messi, do Barcelona, autor de 19 gols em 22 partidas do torneio até aqui.

Segundo melhor goleador da liga, o francês Karim Benzema, do Real Madrid, anotou 14 vezes em 26 jogos, perseguido pelo uruguaio Luis Suárez, que se recuperou de uma lesão durante a paralisação do campeonato e tem 11 gols em 17 confrontos.

Além de liderar a estatística de gols, Lionel Messi também foi, até o momento, o jogador que mais distribuiu assistências na liga espanhola, com 12 passes para gol. Luis Suárez, seu companheiro de ataque, é o terceiro da lista, com sete.

Na segunda colocação aparece Cristian Portu, meio-campista da Real Sociedad, com oito assistências.

Brasileiro com mais gols na atual temporada, o atacante Willian José, de 28 anos, já marcou nove gols na liga e tem sido um dos atletas brasileiros de maior destaque na competição.

Quem também tem se destacado entre os brasileiros é o zagueiro Felipe, 31, do Atlético de Madrid, substituto do uruguaio e ídolo do clube Diego Godín, que se transferiu para a Inter de Milão no início desta temporada. Felipe, inclusive, estava convocado por Tite para a primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, adiada em razão da pandemia.

No Real Madrid, o volante Casemiro, 28, segue como titular e peça importante no meio de campo da equipe de Zinedine Zidane. Ele tem três gols na temporada, mesmo número de gols marcados por Arthur, 23, do Barcelona, que disputou pouco mais da metade dos jogos do time catalão na liga (59% das partidas, 12 como titular).

O Campeonato Espanhol tem transmissão dos canais ESPN e do Fox Premium, o canal à la carte do grupo Fox. Mesmo após a fusão entre os grupos, que fez com que os direitos dos campeonatos Alemão e Português fossem compartilhados, a Disney optou por manter as transmissões de LaLiga no Fox Premium, uma vez que alguns consumidores haviam assinado o canal justamente para ter acesso ao torneio.

Jogos e transmissões da 28ª rodada de LaLiga

Quinta (11)

17h - Sevilla x Real Betis, ESPN Brasil

Sexta (12)

14h30 - Granada x Getafe

14h30 - Valencia x Levante

Sábado (13)

9h - Espanyol x Alavés

12h - Celta x Villarreal

14h30 - Leganés x Valladolid

17h - Mallorca x Barcelona, Fox Premium

Domingo (14)

9h - Athletic Bilbao x Atlético de Madrid, ESPN Brasil

14h30 - Real Madrid x Eibar, ESPN Brasil

17h - Real Sociedad x Osasuna