Oladipo diz que não jogará mais na atual temporada da NBA e explica motivo

Vazamento seletivo da “Operação Sangria”

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ala-armador Victor Oladipo, do Indiana Pacers, decidiu não jogar mais na atual temporada da NBA. Antes de voltar a competir, ele quer ter certeza de que estará totalmente recuperado da lesão que sofreu no quadríceps em 2019.

"Eu realmente quero jogar. Como competidor e membro de uma equipe, isso está me destruindo. Eu sinto que estou cada vez mais perto do meu 100% na recuperação, mas não consigo me sentir totalmente pronto e confortável para jogar", disse ao The Athletic.

"Eu preciso ser inteligente, e esta decisão não foi fácil. Mas eu realmente acredito que posso continuar na jornada que estou e recuperar toda a minha saúde para a temporada 2020/2021. É a decisão certa para mim", completou Oladipo.