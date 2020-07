Odair tenta acertar Fluminense em último teste da Taça Rio

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A última partida do Fluminense pela fase de grupos da Taça Rio, diante do Macaé, às 17h30 desta quinta-feira (2), é também a derradeira chance de testes para a equipe que ainda parece longe de se acertar mesmo no Campeonato Carioca.

A recente dura derrota por 3 a 0 para o Volta Redonda voltou a trazer questionamentos a Odair Hellmann. O treinador sabe que, mesmo que não esteja sob risco, precisa montar a equipe para a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro --na Copa Sul-Americana, já foi eliminado na primeira fase.

"A derrota nos incomoda, e tem que incomodar realmente. Temos a oportunidade de fazer um jogo [contra o Macaé] diferente em todos os aspectos, para que a gente consiga a vitória", disse o treinador após a derrota na volta ao Estadual.

Para a partida em Bacaxá, o Fluminense não terá Egídio, que foi expulso após entrada violenta --Orinho, reserva imediato para a posição, será seu substituto. As mexidas, no entanto, podem ir além, já que Odair não tem um escalação definida.

Nenê --recuperado da Covid-19-- e Wellington Silva têm condições de jogo e podem reforçar o ataque do Flu, inofensivo na retomada do Carioca. O meia, se estiver apto, certamente voltará ao time no lugar de Ganso, que foi mal no domingo (28), enquanto o atacante, melhor opção de velocidade da equipe, deverá retomar dupla com Fred, com quem atuou em algumas partidas em 2010, quando tinha apenas 17 anos.

Outras modificações não estão descartadas, incluindo o posicionamento dos atletas. Jogadores como Digão, Yuri, Caio Paulista e Fernando Pacheco são bem avaliados e podem receber chances na equipe. O pouco tempo de treinamento, entretanto, pesa contra.

"As circunstâncias do jogo foram atípicas. Tomamos um gol muito cedo e jogamos com um a menos em boa parte do jogo. Foi uma demanda física muito grande e estávamos muito longe do nosso ritmo de jogo. Já puxamos a orelha, conversamos entre a gente", disse Hudson ao site do clube.

Com nove pontos, o Fluminense segue líder do Grupo B e precisa apenas de um empate contra o Macaé para garantir vaga nas semifinais. O adversário somou apenas três pontos e ocupa a lanterna da chave --na colocação geral, é o penúltimo, com sete pontos em todo o Carioca.

Estádio: Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ)

Horário: 17h30 desta quinta-feira (2)

Árbitro: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho