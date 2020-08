Odair Hellmann elogia desempenho do Flu em preparação para o Brasileiro

Bolsonaro x Moraes: quem odeia mais?

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A equipe do Fluminense enfrentou neste sábado (1°) o Botafogo em uma nova partida amistosa como preparação para o Campeonato Brasileiro e ficou no empate por 1 a 1, gol de Evanílson pelo lado tricolor. Para o técnico Odair Hellmann, o mais importante foi o bom desempenho do time nos dois confrontos, principalmente no segundo tempo do jogo deste fim de semana.

"Avalio que foi muito boa a preparação, em todos os aspectos. Futebol tem que buscar evolução, vencemos o primeiro jogo e conseguimos o empate mesmo com um a menos por um bom tempo do segundo tempo. Esses amistosos elevam a régua da competição", afirmou o treinador após o confronto deste sábado.

A equipe tricolor teve uma nítida melhora do primeiro para o segundo tempo, tomando conta do confronto na primeira metade da etapa final, chegando a abrir o placar com Evanílson. No entanto, o rival conseguiu o empate na sequência e a situação mudou por completo quando o volante Yuri levou o segundo cartão amarelo e foi expulso.

"Sofremos o gol de empate no momento em que estávamos no controle do jogo, com posse de bola, com organização, com chegada no campo adversário. Mas foi interessante para ver como nossa equipe se comportaria com um jogador menos, uma situação atípica que acontece ao longo de uma temporada. No Campeonato Brasileiro você precisa ter um grupo forte para ter bons resultados", ressaltou o comandante tricolor.

Com isso, o foco da partida comandada por Odair Hellmann é no duelo do próximo domingo, estreia do clube no Campeonato Brasileiro de 2020, quando o tricolor carioca jogará fora de casa diante do Grêmio.