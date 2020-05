O que você precisa saber para acompanhar a volta do Campeonato Alemão

Bolsonaro precisa de um espelho e de um psiquiatra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Primeira entre as grandes ligas europeias a retomar sua disputa, a Bundesliga será reiniciada neste sábado (16), após mais de dois meses de paralisação em razão da pandemia de Covid-19.

Sem a presença de público e com rígido protocolo de segurança, seis partidas abrem a 26ª rodada da competição, com destaque para o clássico entre Borussia Dortmund e Schalke 04, que terá transmissão da Fox Sports (veja a rodada completa abaixo).

O líder Bayern de Munique, que tem quatro pontos de vantagem sobre o segundo colocado Dortmund, conquistou as últimas sete edições do Campeonato Alemão.

A Folha preparou um guia com as principais informações para os sedentos por futebol que planejam acompanhar com atenção a retomada do torneio.

A TABELA

Como tem sido comum na história recente da Bundesliga, o Bayern de Munique lidera o campeonato. Mas a disputa ainda está aberta. Com 55 pontos, a equipe tem quatro de vantagem para o segundo colocado, o Borussia Dortmund, único clube além dos bávaros que conquistou um título de 2010 para cá. Comandados por Jürgen Klopp, os auri-negros foram bicampeões em 2010/2011 e 2011/2012.

O RB Leipzig e o Borussia Mönchengladbach, terceiro e quarto colocados, estão na zona de classificação à próxima Champions League. Na sequência vêm Bayer Leverkusen e Schalke 04, que ocupam as vagas da Europa League.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Paderborn e o vice-lanterna Werder Bremen estão na zona de descenso direto. Caso permaneça na 16ª posição, o Fortuna Düsseldorf disputará os playoffs contra o terceiro colocado na tabela da Bundesliga 2, a segunda divisão alemã.

A ARTILHARIA

Com 25 gols, o atacante polonês Robert Lewandowski é o artilheiro da atual edição da Bundesliga, seguido por Timo Werner, do RB Leipzig, que tem 21, e por Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, com 14.

Autor de 34% dos gols de sua equipe (25 de 73), que tem o melhor ataque da competição, Lewandowski busca sua quinta artilharia na liga. Ele também foi o goleador nas temporadas 2013/2014 (20 gols), 2015/2016 (30), 2017/2018 (29) e 2018/2019 (22).

ASSISTÊNCIAS

O Bayern de Munique também tem o líder de assistências na temporada. Companheiro de Lewandowski no ataque dos bávaros, Thomas Müller, campeão do mundo com a Alemanha em 2014, já distribuiu 16 passes para gol no Campeonato Alemão.

Jadon Sancho vem logo atrás, com 15 assistências. O time de Dortmund, inclusive, tem três dos cinco melhores garçons da liga. Além de Sancho, Achraf Hakimi e Thorgan Hazard deram 10 passes para gol.

BRASILEIROS NA LIGA

Atualmente, a Bundesliga conta com dez jogadores brasileiros. O mais conhecido é o meia-atacante Philippe Coutinho, 27, emprestado pelo Barcelona ao Bayern de Munique. Em 22 jogos no torneio, Coutinho marcou oito gols e distribuiu seis assistências.

O Wolfsburg, com três atletas, é o clube com mais brasileiros no campeonato: o lateral direito William, 25, o atacante João Victor, 26, e o lateral esquerdo Paulo Otávio, 25. O Bayer Leverkusen, que tem dois jogadores do país, vem na sequência com o lateral esquerdo Wendell, 26, e o atacante Paulinho, 19.

O atacante Matheus Cunha, 20, do Hertha Berlim, o lateral esquerdo Iago, 23, do Augsburg, o zagueiro Lucas Ribeiro, 21, do Hoffenheim, e o atacante Raffael, 35, do Borussia Mönchengladbach, completam a lista de brasileiros.

A REVELAÇÃO DO CAMPEONATO

Com apenas 19 anos, o atacante norueguês Erling Haaland não é somente a grande revelação da Bundesliga, mas o jovem mais celebrado no futebol europeu nesta temporada.

Haaland chegou ao Borussia Dortmund em janeiro deste ano e já marcou nove gols em oito partidas no Campeonato Alemão. Para isso, ele precisou de somente 19 chutes, pouco mais de dois chutes para cada gol marcado.

Em sua estreia, contra o Augsburg, o norueguês saiu do banco de reservas aos 13 minutos do segundo tempo, com o Dortmund perdendo por 3 a 1. Em 23 minutos, anotou três vezes e ajudou o time a virar a partida, que terminou com vitória por 5 a 3.

Ao lado do também jovem Sancho, 20, o norueguês tem sido fundamental para manter a equipe na cola do Bayern de Munique. Eliminado na Champions pelo Paris Saint-Germain, Haaland terminou a competição com 10 gols (oito deles marcados ainda pelo Red Bull Salzburg, na fase de grupos). Ao todo, ele acumula 40 gols na temporada europeia.

Quem também desponta como revelação da liga é o meia-atacante Kai Havertz, 20, do Bayer Leverkusen. Autor de seis gols e responsável por cinco assistências, o alemão de 1,89 m já despertou o interesse do Barcelona.

CINCO SUBSTITUIÇÕES

A Bundesliga será a primeira grande competição europeia na qual será possível ver até cinco substituições por time em cada partida. A medida foi sugerida pela Fifa à International Board, órgão responsável pelas regras do jogo, para tentar diminuir o risco de lesão dos atletas, que serão submetidos a um calendário mais apertado em razão da pandemia.

As cinco alterações só poderão ser realizadas em três oportunidades, além do intervalo, para evitar que o jogo perca dinâmica.

TRANSMISSÃO

Após o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovar a fusão dos canais dos grupos Disney e Century Fox no Brasil, a ESPN e a Fox Sports passaram a compartilhar os direitos de transmissão de seus campeonatos, entre eles a Bundesliga, que até então era de propriedade da Fox.

Confira os jogos e as transmissões da 26ª rodada:

Sábado (16)

10h30 - Borussia Dortmund x Schalke 04, Fox Sports

10h30 - RB Leipzig x Freiburg, ESPN Brasil

10h30 - Augsburg x Wolfsburg, Fox Sports 2

10h30 - Hoffenheim x Hertha Berlim, Watch ESPN

10h30 - Fortuna Düsseldorf x Paderborn, App Fox Sports

13h30 - Eintracht Frankfurt x Borussia Mönchengladbach, Fox Sports

Domingo (17)

10h30 - Colônia x Mainz 05, ESPN Brasil

10h30 - Union Berlin x Bayern de Munique, Fox Sports

Segunda-feira (18)

15h30 - Werder Bremen x Bayer Leverkusen, ESPN Brasil