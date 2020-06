Nutricionista salvou time do Flamengo de suco estragado na final da Libertadores

Os mascarados

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A decisão da Libertadores de 2019, entre Flamengo e River Plate, decidida nos acréscimos, poderia ter tido um desenrolar mais dramático. Por pouco, os jogadores não tomaram um suco que fez parte da comissão técnica ter problemas estomacais no hotel em Lima, no Peru.

Quem contou a história foi o nutricionista Thiago Monteiro, funcionário do clube até o ano passado, em entrevista ao Canal Pilhado, do jornalista Thiago Asmar. Monteiro proibiu os jogadores de tomarem suco natural e salvou a equipe.

"No segundo dia, a comissão já vinha dizendo que comeu algo que fez mal, com diarreia. No terceiro dia, uns sete já estavam do mesmo jeito. Perguntei aos enfermeiros e médicos, e todos os jogadores estavam bem. Nisso, me liguei que era a água. No dia do jogo, 90% da comissão estava com problemas, até eu. Imagina se atinge 90% dos jogadores. Eles até jogariam, mas com desidratação, diarreia, como seria a performance deles? Imagina 38 anos sem jogar a final da Libertadores, quando chega, o time todo passa mal... O nutricionista estaria morto", brincou Thiago.

O nutricionista contou ainda que em viagens a água costuma ser uma grande preocupação devido ao risco de contaminação. Em Lima não foi diferente.

"Quando chegamos ao hotel, só tinha suco natural. O gerente do hotel chegou a mostrar vários certificados de qualidade da água, tudo que precisava, mas eu falei que queria o suco disponível já no café da manhã. A comissão técnica eu liberei para tomar o suco. Jogadores chegaram a reclamar, mas eu expliquei que seria melhor a gente não utilizar a água do hotel", relembrou.

Na entrevista, ele também foi questionado sobre quem era o jogador mais dedicado do elenco. A resposta foi o camisa 10 e capitão. "Todos os jogadores são muito focados, são dedicados demais. Mas, quando se fala em 100% de dedicação mesmo, Diego Ribas. Ele é fora da curva".

O Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores em 2019 ao vencer por 2 a 1 o River Plate, com dois gols de Gabigol no final do segundo tempo.