No retorno do Carioca, Flamengo assume prejuízo de R$ 152 mil em partida contra Bangu

CPI enxerga duto por onde escorre dinheiro da saúde no Amazonas

O Flamengo levou a melhor dentro de campo, na partida contra o Bangu, e venceu de 3x0, na volta do Carioca, disputada na última quinta-feira (18), no Maracanã. No entanto, amargurou um prejuízo de R$ 152.609,16. O rubro-negro fez um acordo com o Bangu para arcar com as despesas do estádio.

Segundo o Sistema Globo, entre os custos do time estão o aluguel do Maracanã, que custou R$ 30 mil, operações necessárias para realizar o jogo, no valor de R$ 56 mil e o consumo, avaliado em R$ 45 mil, além de outros gastos necessários para garantir segurança das pessoas envolvidas e evitar o contágio pelo coronavírus.

Foto: Reprodução