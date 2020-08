No reencontro com Ceni, São Paulo testa liberdade para Daniel Alves

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O São Paulo reencontra seu ídolo Rogério Ceni, nesta quinta-feira (13), às 19h15, no Morumbi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor enfrenta o Fortaleza e promete mudanças táticas em relação ao time que foi eliminado nas quartas de final do Paulista.

A ideia do técnico Fernando Diniz é dar mais liberdade para que Daniel Alves possa participar ainda mais do jogo e servir os seus companheiros. Com isso, Liziero deve começar jogando a exemplo do que aconteceria no domingo passado (9), quando o São Paulo enfrentaria o Goiás. O jogo foi adiado por causa dos nove testes positivos de Covid-19 dos jogadores adversários. Alexandre Pato foi quem perdeu lugar entre os titulares.

No entanto, não é uma certeza de que Diniz vai repetir tal formação. Outra possibilidade seria escalar Luan, para deixar o meio de campo com uma pegada mais forte na marcação sem sobrecarregar Tchê Tchê.

Diniz também poderá manter o esquema com três jogadores de frente, como acontecia no Campeonato Paulista. Assim, Pato, Pablo e Vítor Bueno seriam os titulares. Outra variação neste sentido seria escalar Helinho ou Paulinho Boia, que tiveram bom rendimento contra o Guarani no Estadual, no lugar de Pato.

Mais uma alteração que poderá acontecer sem mudar o esquema seria a entrada de Igor Vinícius no lugar de Juanfran na lateral direita. A dúvida na equipe é a presença do meio-campista Hernanes, que está em tratamento de uma lombalgia.

Na estreia no Brasileiro, o São Paulo tenta apagar a imagem deixada após a eliminação precoce no Paulista, quando o time foi derrotado no Morumbi por 3 a 2 pelo Mirassol.

O Fortaleza também não vive bom momento. Depois de ser eliminado pelo arquirrival Ceará na semifinal da Copa do Nordeste, a equipe de Rogério Ceni perdeu na estreia no Brasileiro. Jogando no Castelão, foi derrotada por 2 a 0 pelo Athletico-PR.

SÃO PAULO

Tiago Volpi; Juanfran (Igor Vinícius), Bruno Alves, Arboleda, Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero (Luan), Daniel Alves, Igor Gomes, Vitor Bueno; Pablo. T.: Fernando Diniz

FORTALEZA

Felipe Alves; Tinga, Paulão, Jackson, Bruno Melo; Felipe, Juninho, Romarinho, David, Osvaldo; Wellington Paulista. T.: Rogério Ceni

Estádio: Morumbi, em São Paulo

Horário: 19h15 desta quinta-feira

Juiz: Leandro Pedro Vuaden (RS)