Neymar retorna ao PSG e diz que quer "fazer história" na Liga dos Campeões

Saiba por que é indevida interferência do Judiciário na CPI Saúde

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de três meses no Brasil onde ficou durante a quarentena, Neymar está de volta à França e retorna aos treinos no PSG na próxima segunda-feira (22). O atacante disse estar pensando muito na Liga dos Campeões e que está pronto para "fazer história".

"Estou pronto e empolgado para o retorno, pensando muito na Liga dos Campeões, claro. Nós temos um grupo forte, conseguimos uma classificação histórica para as quartas de final e agora é focar no objetivo. Treinei bastante nos últimos meses, com a mesma intensidade e dedicação, mas sinto falta do calor do jogo. Mal posso esperar para entrar em campo e, se Deus quiser, fazer história", disse o atacante em entrevista publicada em seu site oficial.

Nesta semana, a UEFA definiu que vai retomar a Liga dos Campeões em agosto. Os jogos serão únicos e vão acontecer em Lisboa, em Portugal. O sorteio do dia 10 julho vai definir os confrontos das quartas de final. A decisão foi marcada para o dia 23 de agosto.

O PSG conseguiu a classificação nas oitavas após vencer o Borussia Dortmund por 2 a 0, com um gol de Neymar. Foi o último jogo do clube, declarado campeão do Francês, antes da paralisação dos campeonatos.