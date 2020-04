Nenê diz que Neymar foi melhor que Ronaldinho e Raí no PSG

Despreparo permitiu avanço da Covid-19 no Amazonas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ídolo do Paris Saint-Germain, onde atuou entre 2010 e 2012, Nenê elegeu Neymar como melhor camisa 10 do clube francês. Em entrevista à TV Bandeirantes, o meia-atacante do Fluminense rasgou elogios ao amigo, colocando-o acima de Raí e Ronaldinho Gaúcho.

"Dos caras que eu vi jogar -o Raí, eu era muito fã quando moleque, mas não tive a oportunidade de vê-lo jogar do Paris -para mim, é o Neymar. Não tem como. O que ele faz dentro de campo é uma coisa extraordinária", opinou Nenê, que completou:

"O Ronaldinho também, só que ele ficou pouco tempo, não ganhou títulos no clube. Ele (Neymar) é um cara que faz uma diferença grande. Não é porque é meu amigo, mas, tecnicamente, para mim, o jogador mais diferenciado que jogou com a 10 do PSG".

Neymar e Nenê se conheceram em um jogo beneficente realizado em Jundiaí, cidade do jogador do Flu, e estreitaram a amizade disputando jogos online de Counter Strike.

Com 18 gols marcados em 22 jogos na atual temporada, Neymar tem futuro incerto no PSG. O jogador, que está no Brasil por conta da pandemia de coronavírus, é alvo do Barcelona e poderá se transferir na próxima janela internacional.