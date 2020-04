NBA libera que equipes retomem treinamentos, mas com restrições

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A NBA anunciou nesta segunda-feira (27) em nota oficial que, com as medidas de afrouxamento da quarentena e das restrições contra a pandemia de coronavírus em alguns estados dos Estados Unidos, as equipes dessas regiões poderão retomar os treinamentos até o dia 8 de maio

Segundo a nota, "o objetivo dessas mudanças é permitir ambientes seguros e controlados para os jogadores treinarem em estados que permitem isso e criar um processo para identificar opções de treinamento seguras para jogadores localizados em outros estados".

Os treinos só poderiam ser retomados seguindo algumas restrições. Entre elas estão:

- Não serão permitidos mais de quatro jogadores em uma instalação em nenhum momento;

- Nenhum treinador ou assistente poderá participar;

- A atividade em grupo permanece proibida, incluindo treinos e partidas;

- Os jogadores continuam proibidos de usar instalações que não sejam da equipe, como academias públicas ou academias de ginástica

- A diretriz poderá ser revogada caso se mostre perigosa. Ela também permitirá que os jogadores retomem sessões de academia e tratamento individual nas instalações dos clubes.