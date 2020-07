Na Europa, Flamengo quer evitar 'novela' e descarta interino para abrir Série A

Ato falho na defesa do governador Wilson Lima

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A diretoria do Flamengo age com cautela no mercado em busca de um técnico para ocupar a vaga deixada por Jorge Jesus, mas com um olho na tabela do Campeonato Brasileiro. Apesar da calma da cúpula durante essa procura, há uma intenção inicial de começar a competição nacional já com o novo nome à beira do gramado.

Bruno Spindel, diretor-executivo, embarca nesta sexta (24) para Portugal, onde vai se encontrar com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, para que possam avançar em algumas conversas. Carlos Carvalhal, do Rio Ave, por exemplo, é um dos integrantes da lista de interesse, que conta ainda com outros nomes.

A ideia é que as tratativas não se arrastem muito a ponto de atrapalharem o planejamento para o restante da temporada. No ano passado, Abel Braga pediu demissão em maio, e o clube anunciou Jorge Jesus em 1º de junho.

Enquanto isso, Maurício Souza, técnico do sub-20, vem comandando o elenco profissional no retorno aos treinos após a conquista do Campeonato Carioca. Embora o trabalho seja bem avaliado internamente, não se pensa em realizar uma "promoção forçada" e colocá-lo como interino nesta reta inicial do Brasileiro. A estreia do Flamengo no torneio será em 9 de agosto, contra o Atlético-MG, no Maracanã.

Por outro lado, após a divulgação do calendário sub-20 e sub-17 por parte da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), nesta quinta (23), a diretoria do Flamengo discute o retorno dos treinos presenciais por parte dos jogadores da base e há a chance de o sub-20 voltar na primeira semana de agosto.

Por precaução, também são colocadas à mesa possibilidades para o caso de a categoria retomar os trabalhos e o elenco profissional ainda estar sob o comando de Maurício Souza.

Jorge Jesus deixou o Flamengo há uma semana, após acertar contrato com o Benfica, de Portugal. As partes haviam alinhado a renovação até 2021 no começo de junho, mas o treinador decidiu aceitar a proposta dos "Encarnados" e retornar ao país natal.

Jesus ficou no Flamengo por 13 meses e marcou época no clube ao conquistar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores do ano passado, além da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca nesta temporada.